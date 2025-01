Juventus, clamoroso: salta tutto per la difesa. Ecco due nomi nuovi

Le prime scelte sfumano, ma la Juventus non si ferma: la dirigenza guarda in Premier League per rinforzare la difesa entro gennaio.

Il mercato della Juventus si complica nella ricerca di rinforzi difensivi, ma la dirigenza bianconera non si arrende. Con i profili di Antonio Silva, David Hancko, Ronald Araujo e Fikayo Tomori ormai fuori portata, Cristiano Giuntoli si prepara a esplorare soluzioni alternative.

I bianconeri si trovano costretti a rivedere i piani per rinforzare il reparto difensivo, con le prime scelte ormai fuori portata. Ronald Araujo, inizialmente al centro delle strategie bianconere, ha deciso di restare al Barcellona, accettando la promessa di un rinnovo contrattuale dopo l’infortunio di Iñigo Martínez. Anche David Hancko, considerato un elemento fondamentale dal Feyenoord, è praticamente incedibile a stagione in corso: il club olandese potrebbe valutare una cessione solo a giugno, con una richiesta di almeno 35 milioni di euro. Sul fronte Fikayo Tomori, infine, la Juventus ha rallentato i contatti dopo la prestazione in Juventus-Milan, che ha fatto sorgere dubbi nella dirigenza, uniti alla poca convinzione del giocatore stesso di trasferirsi a Torino.

Due nuovi nomi per la difesa

Con Araujo, Hancko e Tomori ormai fuori dai radar, la Juventus ha virato su due nuovi obiettivi provenienti dalla Premier League. Entrambi i giocatori offrono profili interessanti per completare il reparto arretrato, combinando potenziale di crescita e duttilità tattica.

Lloyd Kelly, difensore classe 1998, è un altro nome che Cristiano Giuntoli sta valutando per rafforzare la difesa bianconera. Dopo aver lasciato il Bournemouth a parametro zero, Kelly si è trasferito al Newcastle, dove ha trovato meno spazio del previsto. La Juventus ha già avviato i contatti con il club inglese, presentando un’offerta iniziale di 13 milioni di euro, ma il Newcastle chiede tra i 15 e i 20 milioni per liberare il giocatore, puntando a una plusvalenza significativa.

Kelly, con la sua esperienza in Premier League e il profilo fisico e tecnico, rappresenta un’opzione solida per completare la difesa bianconera. La Juventus dovrà probabilmente alzare l’offerta per convincere il Newcastle, ma il profilo del centrale mancino è considerato particolarmente adatto al sistema di gioco di Thiago Motta.

Renato Veiga, classe 2003, è uno dei giovani difensori più promettenti in Europa. Cresciuto nello Sporting Lisbona e acquistato dal Chelsea la scorsa estate per 14 milioni di euro dal Basilea, il portoghese è sotto contratto con i Blues fino al 2031. In questa stagione, Veiga ha già accumulato 18 presenze, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. La sua versatilità lo rende un’opzione intrigante: può giocare come difensore centrale, terzino sinistro o mediano davanti alla difesa.

Il Chelsea è disposto a cedere Veiga, ma preferisce una soluzione a titolo definitivo, con una valutazione di circa 30 milioni di euro. Tuttavia, il giocatore sembra più incline a un prestito di sei mesi, desideroso di trovare maggiore minutaggio come difensore centrale. Una soluzione che la Juventus potrebbe considerare per chiudere l’operazione.

Obiettivo doppio rinforzo

La Juventus punta a portare a Torino almeno due nuovi difensori centrali per rispondere alle esigenze di Thiago Motta. Il tempo stringe e Veiga e Kelly, grazie alla loro qualità e al potenziale di crescita, potrebbero rappresentare le scelte giuste per completare un reparto arretrato falcidiato dagli infortuni di Bremer e Cabal, e dare maggiore solidità alla squadra.