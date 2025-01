Juventus, Thiago Motta confessa in conferenza: “Ha avuto un affaticamento”

Thiago Motta analizza Brugge-Juve: fiducia in Vlahovic, attacco mobile e l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi di Champions League.

Alla vigilia di Brugge-Juve, sfida cruciale per il cammino europeo della Juventus, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa affrontando vari temi. L’allenatore ha esordito accennando al suo stato fisico: “Un po’ di raffreddore, ma niente di che. Con una dormita sarò al 200%, come i giocatori.”

Focus su Brugge-Juventus e formazione

Riguardo all’approccio della squadra, Thiago Motta ha sottolineato l’importanza della crescita e della continuità: “Vedo una crescita non solo nelle ultime partite, ma dall’inizio della stagione, nonostante infortuni e trasformazioni nella rosa. La vittoria contro il Milan ci ha dato più entusiasmo e energia per preparare questa sfida.”

Un tema centrale della conferenza è stato l’attacco mobile e il ruolo di Dusan Vlahovic: “Anche lui può essere mobile: sa giocare, sa muoversi e collegarsi con i compagni. Contro il Milan ha dimostrato di poter fare ciò che serve alla squadra. Non è importante la quantità del minutaggio, ma la qualità. Questa è la nostra filosofia.”

Thiago Motta ha analizzato il prossimo avversario: “Il Club Brugge è una squadra organizzata, che gioca bene. Sarà una partita complicata, ma dobbiamo fare una grande prestazione per vincere.” Ha poi aggiunto: “L’obiettivo è vincere domani. Abbiamo due partite contro squadre forti, ma la concentrazione è tutta per domani. Solo dopo vedremo dove siamo.”

Continuità e obiettivi futuri

Sulla formazione, Thiago Motta ha lasciato aperti molti interrogativi: “Domani in campo la miglior squadra possibile. Francisco (Conceiçao) non gioca da un po’, McKennie ha avuto un affaticamento contro il Milan, ma ha finito la partita bene. Decideremo tutto domani.”

L’allenatore ha elogiato anche il giovane talento Mbangula: “La sua evoluzione è molto buona. L’anno scorso giocava in Next Gen, ma ha fatto un grande salto di qualità. Questo dimostra che conta la qualità del minutaggio, non la quantità.”

Parlando degli ottavi di finale, Thiago Motta ha dichiarato: “La nostra priorità è vincere domani. Non pensiamo al Napoli o alle altre sfide. Ora serve concentrazione massima per fare una grande partita contro il Brugge.”

Ha trasmesso fiducia nei suoi giocatori: “Abbiamo affrontato tante partite con buone prestazioni, ma spesso senza ricompensa. Contro il Milan, la vittoria ci ha dato slancio, e ora vogliamo trasformare questa energia in continuità.”