Juventus, Koopmeiners ammette: “Voglio parlare”

Teun Koopmeiners racconta l’adattamento alla Juventus, il ruolo da leader e l’importanza di crescere come squadra prima della sfida.

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Brugge, evidenziando le difficoltà iniziali e l’importanza di crescere come squadra.

Leadership ed esperienza al servizio della Juventus

“Abbiamo avuto più infortuni nella prima fase di campionato, era una squadra totalmente nuova, nuovi giocatori, a centrocampo anche. Dovevamo conoscerci per fare di più, per fare meglio. Ogni partita dobbiamo imparare come sia andata, tutto. Dopo questi mesi andiamo avanti, impariamo ogni giorno, anche io con Thuram, Locatelli, Fagioli, Douglas. Con tutti. È importante che si lavori bene in allenamento per fare meglio, per conoscerci tutti. È importante per l’esperienza, per gli automatismi in campo. Si è visto pure nelle ultime partite.”

L’olandese ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano per sviluppare gli automatismi necessari in campo, specialmente in un reparto complesso come il centrocampo. Nonostante un inizio stagione segnato da difficoltà, Koopmeiners ha mostrato fiducia nei progressi della squadra.

Alla domanda sul suo ruolo nella squadra, Koopmeiners ha mostrato grande consapevolezza:

“Sono uno dei giocatori con più esperienza. Ho 26 anni, non molti di più, ma sono tra i più vecchi. Ho giocato tante partite in carriera e voglio aiutare la squadra con questa esperienza. Ho giocato tante partite e voglio parlare con i più giovani, è importante. Tipo: dobbiamo fare questo, o dopo una partita dobbiamo fare quello. Sul recupero, sulla tattica, voglio aiutare sempre. È importante forse di più quando sei un po’ più vecchio.”

Focus sulla sfida contro il Brugge

Con grande umiltà, Koopmeiners ha riconosciuto che c’è ancora margine di crescita:

“Ho fatto cose buone e posso fare meglio. Ogni giorno guardo cosa posso fare meglio, guardo video, in allenamento parlo con il mister, lo staff, i giocatori per fare meglio. Faccio il 100%.”

Riguardo alla partita imminente, il centrocampista ha analizzato l’avversario con lucidità:

“Loro sono molto forti, energici, con la palla. Vogliono giocare. Sono a 1 punto dal primo posto. Giocano sempre per il primo posto. Sarà difficile, ma abbiamo fiducia che quando usciamo giochiamo bene con la palla, con energia. E possiamo vincere.”

Con queste parole, Koopmeiners ha ribadito l’importanza di affrontare ogni sfida con concentrazione e determinazione, continuando a lavorare per il successo collettivo della Juventus.