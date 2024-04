Finisce 0-0 a Torino tra bianconeri e rossoneri, la squadra di Pioli conserva 5 punti di vantaggio su quella di Allegri.

Il Milan perde nel riscaldamento Maignan vittima di un risentimento muscolare: gioca Sportiello. La prima occasione del match è di Vlahovic che resiste fisicamente ad un paio di avversari e calcia: blocca l’estremo difensore rossonero. Al quarto d’ora circa il Milan lascia tanto spazio a Gatti che avanza e spara in curva; verso metà tempo Cambiaso chiude troppo il diagonale che termina sui tabelloni pubblicitari. Stessa sorte anche per il destro di Leao poco dopo; ci prova anche Gabbia di testa con palla che finisce fuori. Alla mezz’ora Cambiaso stoppa di petto e calcia a volo spedendo molto alto; stesso esito anche per il destro molto velleitario di Florenzi. In pieno recupero Vlahovic prova a sorprendere Sportiello sul suo palo con una punizione dal limite ma il portiere devia in corner. Nei primi 45 minuti la partita non è bellissima ed è piuttosto bloccata; si va a riposo sullo 0-0.

Allianz Stadium

Ad inizio ripresa Sportiello si supera prima su Kostic e poi sulla ribattuta di Danilo che aveva calciato praticamente a botta sicura; dopo l’ora di gioco il destro di Loftus-Cheek esce non di molto. La Juve si rende pericolosa coi cross di Chiesa per l’incornata di Milik che viene bloccata in due tempi da Sportiello; dall’altra parte Bremer respinge con la schiena il destro a giro di Leao. Nel finale Thiaw è provvidenziale sul tocco ravvicinato di Rabiot mentre sul corner successivo il colpo di testa di Milik termina fuori; il forcing della Juve non porta i risultati sperati e la gara si chiude sul risultato di 0-0.

L’articolo Juventus e Milan non si fanno male, termina senza reti il match dell’Allianz proviene da Notizie Milan.

