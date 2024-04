È quasi tutto pronto a Torino per Juventus-Milan, Allegri e Pioli hanno sciolto i rispettivi dubbi di formazione e scelto chi mandare in campo.

Il Milan ha bisogno urgente di ripartire dopo le batoste degli ultimi 10 giorni per non deprimersi ulteriormente in vista delle ultime gare della stagione. Dall’altro lato la Juventus è segnalata in ripresa rispetto ai primi mesi del 2024 che sono stati condizionati da brutti risultati: i bianconeri in settimana hanno giocato e conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia nonostante la sconfitta per 2-1 con la Lazio. Quello che andrà in scena fra poco è uno scontro molto importante per la seconda posizione: il Milan ha un vantaggio di cinque punti proprio sulla Juventus quando mancano cinque gare alla fine del campionato. Pioli fa i conti con le squalifiche derivanti dal finale tesissimo del derby: mancano 3 difensori titolari per squalifica, ovvero Calabria, Theo Hernandez e Tomori. L’allenatore parmense ha quindi scelto di arretrare il centrocampista Musah nel ruolo di terzino destro mentre a sinistra ci sarà Florenzi; davanti alla difesa nuova esclusione per Bennacer. Tra trequarti e attacco è tutto confermato; ecco le formazioni ufficiali.

Yunus Musah

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiesa, Alex Sandro, Milik, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Rugani, Alcaraz, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Massimiliano Allegri.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Musah, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Okafor, Chukwueze, Caldara, Terracciano, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

L’articolo Juventus-Milan, formazioni ufficiali proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG