Il regista francese ha incredibilmente scavalcato Bennacer, un totem nelle passate stagioni, ma regna ancora l’incertezza sul suo futuro.

In vista dell’estate il Milan sta facendo profonde valutazioni sulla propria rosa e sta cercando di capire chi potrà rientrare nei piani del nuovo allenatore e chi potrà essere ceduto per monetizzare.

La situazione al momento

Il club si prepara a scegliere il nuovo allenatore visto che l’esonero di Stefano Pioli è praticamente certo. Anche se non è stato deciso il suo successore si sta già lavorando per regalare al prossimo allenatore qualche nuovo acquisto. Una delle decisioni ancora da prendere riguarda il futuro di Yacine Adli: il francese è diventato negli ultimi mesi un giocatore indispensabile, una cosa inimmaginabile tempo fa. Il centrocampista francese ha aspettato la sua occasione negli ultimi anni e, quando gli è stata offerta, l’ha presa a piene mani, aiutando i rossoneri in molteplici situazioni difficili.

Yacine Adli

Scenari futuri

Calciomercato.com ha riferito che il Milan sta attualmente valutando la sua situazione: ci sono due opzioni sul tavolo. In primo luogo il club potrebbe scegliere di offrirgli un nuovo contratto (quello attuale scade comunque nel 2026, c’è ancora tempo). In alternativa, però, se dovesse arrivare un’offerta per il centrocampista, la cosa verrebbe discussa internamente; questo perché non viene ritenuto uno dei cardini della squadra. In ogni caso Adli resta un giocatore piuttosto importante e come tale va valorizzato; in poche parole, eventualmente non verrà lasciato partire per pochi spiccioli.

L’articolo Adli è ormai un titolare ma la sua permanenza resta incerta proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG