Il regista algerino è stato uno dei leader tecnici della squadra di Pioli fino all’anno scorso ma ora è messo seriamente in discussione.

Le 5 partite restanti di questa stagione potrebbero essere le ultime di Ismael Bennacer al Milan ed è un qualcosa che non sembrava possibile fino a qualche mese fa.

La situazione

L’algerino anche stasera non giocherà dal primo minuto contro la Juventus, lo ha confermato Stefano Pioli nella conferenza stampa pre-partita; Aa suo posto ci sarà Yacine Adli che ha conosciuto grossi miglioramenti nella fase difensiva e oggi è a tutti gli effetti un titolare. Ancora una panchina per l’ex Empoli dunque; per lui questa è una stagione maledetta, condizionata dal recupero dall’infortunio al ginocchio patito l’anno scorso nella semifinale di Champions League contro l’Inter e da una disastrosa Coppa d’Africa. Ha giocato solo 20 partite per un totale di 976 minuti.

Ismael Bennacer

In uscita

Questa situazione, come evidenzia Calciomercato.com, potrebbe condizionare anche il suo futuro. Ha un contratto in scadenza nel 2027, rinnovato a gennaio 2023, ma ciò non esclude una possibile cessione anche per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Il Milan al momento non ha preso alcuna decisione ma è chiaro che l’aspetto economico avrà il suo peso. Bennacer guadagna 4 milioni netti all’anno, ovvero quasi 8 milioni lordi, quindi se arriverà una proposta convincente verrà presa in considerazione. Il regista, costato poco più di 15 milioni di euro nell’estate 2019, ha estimatori in Inghilterra e Francia, ma la Pro League saudita resta l’opzione più credibile.

