I rossoneri dovranno chiarire in tempi abbastanza rapidi il futuro del terzino destro per non rischiare di perderlo a costo zero.

Il Milan si avvia verso un mesto finale di stagione anche se c’è ancora l’obiettivo di blindare il secondo posto in classifica. I dirigenti chiaramente iniziano già a progettare le prossime mosse di mercato ed il cambio in panchina che appare ormai inevitabile; tuttavia c’è la questione relativa al futuro di Davide Calabria che si fa sempre più urgente.

La situazione

La trattativa per il rinnovo contrattuale è in fase di stallo, come riportato dal Corriere dello Sport. Calabria è il terzino destro titolare ed il capitano del Milan al momento, ma il suo contratto scade nel giugno 2025; ciò significa che se non si troverà un accordo per il prolungamento dovrà essere venduto alla fine di questa stagione. Iniziare la prossima stagione con il capitano che va a scadenza può essere molto pericoloso: il terzino già da gennaio potrebbe accordarsi per un trasferimento a costo zero in un’altra squadra.

Alessio Romagnoli

Perdita di leadership

Il quotidiano romano fa notare che c’è il rischio di perdere gratis il terzo capitano nell’arco di poche stagioni: si ricordi infatti i casi di Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli. La situazione di Calabria verrà affrontata adeguatamente una volta finita la stagione: il capitano vorrebbe uno stipendio più alto di quello che percepisce in questo momento ma il club è riluttante. Il Milan fra qualche mese perderà molto probabilmente sia Olivier Giroud che Simon Kjaer, molta esperienza potrebbe lasciare la squadra quest’estate.

