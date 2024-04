L’ex terzino Gianluca Zambrotta ritiene ingiuste le critiche al tecnico rossonero.

Gianluca Zambrotta ha anticipato i temi di Juventus-Milan di oggi pomeriggio alla Gazzetta dello Sport. “Derby delle deluse? Forse sì, ma dipende anche dalle aspettative che si avevano a inizio anno. Massimiliano Allegri, per esempio, ripete spesso che l’obiettivo è sempre stato il ritorno in Champions League. Ma nell’immaginario comune la Juve deve sempre e comunque giocare per vincere. Il Milan, invece, ha preso due mazzate psicologiche non da poco di recente: l’eliminazione dall’Europa League con la Roma e il derby perso, con l’Inter a festeggiare lo scudetto, fanno male. Così la Juve arriva meglio alla sfida, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia”.

Stefano Pioli

La lotta al secondo posto

“Il Milan ha cinque punti di vantaggio e non sono pochi a cinque giornate dalla fine. In più, i rossoneri hanno un calendario più morbido dopo lo scontro diretto. Non sarà facile il sorpasso, ma mai dire mai”. Pioli però stasera sarà costretto a schierare una difesa inedita.

Le critiche a Pioli

“Quando non vinci le critiche ci sono a prescindere, spesso senza equilibrio. Coniugare il cosiddetto bel gioco con i risultati è complicato per tutti. Se concedi poco, ti dicono che crei poco. Se crei tanto ti fanno notare che concedi troppo. Poi ci sono delle eccezioni, come il Napoli scudettato di Luciano Spalletti lo scorso anno. Ma sono eccezioni”.

L’articolo Zambrotta: “Derby delle deluse? Dipende, il Milan ha un calendario più morbido, Pioli criticato senza equilibrio” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG