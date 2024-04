L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato lo 0-0 di Torino.

Stefano Pioli è moderatamente soddisfatto del pareggio maturato oggi pomeriggio contro la Juventus; ecco le sue dichiarazioni a DAZN. “Stiamo passando un momento delicato, reagire così, con questa voglia di sacrificarsi ottenendo un risultato importante, contro una squadra forte che voleva avvicinarsi in classifica, credo che i ragazzi hanno interpretato molto bene la partita. Poi chiaro che si può fare meglio dal punto di vista della finalizzazione e dell’ultimo passaggio, credo che ci siamo sacrificati tanto per ottenere un risultato importante. C’era un’atmosfera particolare, non c’erano i nostri tifosi a sostenerci… Abbiamo lottato fino alla fine, è stata una buona reazione”.

Sulla partita

“La loro catena di sinistra ha giocatori esperti, di gamba. Abbiamo provato a smuoverli un po’ cambiando qualche posizione. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo sono calate un po’ le energie e la Juventus ha messo dentro tanti attaccanti e ci ha schiacciato. Abbiamo difeso con tanto spirito e determinazione. Non perdere è un risultato positivo per noi”.

Stefano Pioli

L’atteggiamento

“Sicuramente li abbiamo aspettati di più, anche per le assenze che avevamo noi. Per le caratteristiche dei difensori abbiamo preferito fare più densità. Poi sono i risultati che fanno i giudizi: la Juve poteva fare gol e magari si diceva che oggi ci siamo difesi troppo bassi. Però mi è piaciuto lo spirito. È importante che quando una squadra ha un piano di gioco lo metta in campo fino alla fine. La squadra l’ha fatto in una partita difficile, in un momento complicato della stagione. Devo dire che sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori”.

Il giudizio in generale

“Chiaro che posso aver fatto sicuramente degli errori, la stagione poteva essere migliore. Se abbiamo preso tanti punti di distacco dall’Inter le altre stanno peggio di noi, significa che loro hanno fatto qualcosa di eccezionale e gli ho fatto i complimenti. Noi in campionato siamo stati ad un buon livello ma non siamo riusciti a tenere il loro passo. Ci sono tante cose che possono fare meglio. La squadra ha cambiato tanto, era il momento di cambiare. Abbiamo vissuto momenti difficili ma questo è un gruppo che ha le potenzialità per essere protagonista e fare bene”.

