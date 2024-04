Il portiere del Milan Marco Sportiello ha difeso il proprio allenatore dalle critiche che lo stanno accompagnando in questo periodo.

Marco Sportiello ha parlato a DAZN di Juventus-Milan ed in generale del brutto momento della sua squadra. “Sicuramente sapere all’ultimo di dover giocare è parecchio difficile ma questo è il mio lavoro. Mi è capitato molto negli ultimi anni e sono preparato. Sono contento della prestazione, abbiamo giocato contro una squadra che fino a qualche mese fa si giocava lo scudetto con l’Inter. Venire qua con parecchie assenze in difesa e fare questo tipo di partita con questa mentalità non era facile”.

Le parate

“Non ho fatto grandi interventi, ma la punizione di Vlahovic poteva ingannare. Calcia sempre sopra la barriera, ho fatto un mezzo passo verso il centro per coprire la mia parte. Ho anticipato un pelo però comunque ho visto partire il tiro, non è stata così complicata come sembra”.

Stefano Pioli

Sulla partita

“Ci mancavano giocatori importanti, giocatori abituati a giocare e con altre caratteristiche. Abbiamo difeso molto bene e abbiamo fatto un’ottima partita con grande mentalità. Siamo contenti della prestazione e adesso ci mancano queste ultime partite per blindare il nostro obiettivo. Vincere sarebbe stato meglio, era un matchpoint. Era importante anche non perderla, abbiamo fatto una partita matura”.

Sul tecnico rossonero

“L’ho avuto anche a Firenze, l’ho ritrovato qua. Sapevo come lavorava ed ero contento di ritrovarlo quest’anno. Sicuramente le voci che girano non sono bellissime e non fanno bene all’ambiente. Noi siamo professionisti ed è concentrato sul suo lavoro come lo siamo noi. Siamo con lui, siamo concentrati su queste ultime partite. Poi non sono scelte che ci riguardano, non sono scelte nostre. Noi siamo con lui e lo siamo sempre stati”.

L’articolo Sportiello: “Mi faccio trovare pronto, contento della prestazione, le voci su Pioli non sono belle e non fanno bene” proviene da Notizie Milan.

