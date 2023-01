Ecco la Juventus che strade ha davanti per combattere contro la penalizzazione subita di meno 15 punti, ecco cosa accade.

Ecco secondo il giornale TuttoSport la situazione dei bianconeri: “La Juventus attende le motivazioni della penalizzazione per poi agire con la controffensiva e rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI che, a quel punto, avrà due strade: decisione con rinvio o senza rinvio. Nel secondo caso la pena verrebbe del tutto cancellata, mentre nel primo potrebbe essere rivista con uno sconto e una sentenza molto più mite.“

Il giornale TuttoSport conclude così in caso di esito negativo della giustizia sportiva, ma l’uso non è sicuro: “Se non dovessero esserci riscontri positivi, il club potrebbe poi rivolgersi al TAR del Lazio o, in alternativa, al Consiglio di Stato, anche se in questo caso i tempi per le decisioni saranno molto più lunghi.“

