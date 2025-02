Juventus: ecco su chi punta Giuntoli per il mercato estivo, rivoluzione completa

Come Cristiano Giuntoli sta pianificando una rivoluzione estiva per la Juventus nel 2025, con obiettivi come Hancko, Osimhen e Tonali.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, sta già lavorando per un’estate ricca di novità, ma questa volta l’obiettivo è il mercato del 2025. Nonostante i numerosi cambiamenti apportati nelle ultime sessioni di mercato, la squadra bianconera sembra destinata a subire ulteriori trasformazioni per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con una rosa ancora in bilico e alcune prestazioni sotto le aspettative, Giuntoli sta gettando le basi per portare a Torino alcuni dei nomi più interessanti del calcio europeo.

La Juventus punta a rinforzarsi in ogni reparto: dalla difesa all’attacco, passando per un centrocampo che finora non ha espresso tutto il suo potenziale. Tra i nomi in lista spiccano David Hancko, Victor Osimhen e Sandro Tonali, tre giocatori che potrebbero cambiare il volto della squadra.

Hancko: il primo tassello della difesa per il 2025

In difesa, la strada sembra già tracciata. Andrea Cambiaso, nonostante non sia stato ceduto nelle ultime sessioni di mercato, potrebbe lasciare Torino nell’estate del 2025. Il Manchester City ha mostrato un forte interesse per l’esterno e potrebbe presentare un’offerta importante. I fondi ricavati dalla sua cessione verrebbero reinvestiti per acquistare David Hancko, difensore del Feyenoord.

Giuntoli ha già fatto passi avanti con il giocatore slovacco, e con un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro più bonus, il club olandese sembra disposto a lasciarlo partire. Hancko, da tempo nel mirino della Juventus, potrebbe diventare il nuovo pilastro della retroguardia bianconera a partire dal 2025.

Tonali: il sogno a centrocampo per il 2025

Se per Hancko la situazione è quasi definita, più complessa è la trattativa per Sandro Tonali. Il centrocampista, attualmente al Newcastle, è uno dei profili preferiti da Giuntoli. Nonostante i recenti acquisti nel reparto, la Juventus è alla ricerca di un giocatore in grado di dare maggiore equilibrio e qualità alla fase di costruzione del gioco.

Tonali, ex Milan, potrebbe essere l’uomo giusto. Tuttavia, il suo cartellino non è economico, e la Juve sta valutando la possibilità di includere Douglas Luiz in un’eventuale trattativa per abbassare i costi. Il brasiliano, nonostante le grandi aspettative, non ha ancora espresso il suo massimo potenziale a Torino.

Osimhen: l’obiettivo più ambizioso per il 2025

Nella mente di Giuntoli, però, c’è un nome che spicca su tutti: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, ex Napoli, è un obiettivo dichiarato del direttore sportivo, che conosce bene il giocatore grazie alla loro esperienza insieme in Campania. Tuttavia, l’operazione è estremamente complicata.

Osimhen è ancora di proprietà del Napoli, e la sua clausola da 75 milioni di euro non è valida per i club italiani. Inoltre, il PSG potrebbe entrare nella corsa per il giocatore, complicando ulteriormente le cose. Se l’acquisto di Osimhen dovesse fallire, la Juventus dovrà comunque muoversi nel mercato per rinforzare l’attacco, considerando anche le incertezze sul futuro di Dusan Vlahovic e Kolo Muani.

L’estate 2025 potrebbe segnare una svolta epocale per la Juventus. Con Giuntoli al lavoro per portare a Torino giocatori del calibro di Hancko, Tonali e Osimhen, la squadra bianconera si prepara a una vera e propria rivoluzione. Resta da vedere quali di questi colpi di mercato si concretizzeranno, ma una cosa è certa: la Juventus non intende fermarsi e punta a tornare protagonista assoluta nel calcio europeo.