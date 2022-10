La Juventus sta lavorando per il futuro e Cherubini avrebbe mandato persone fidate a seguire Mamardashvili del Valencia

Il diesse dei bianconeri l’ha seguito nei mesi scorsi e l’ha valutato come profilo ideale per sostituire Szczesny nel prossimo futuro. Ecco perché il blitz in Spagna nei giorni scorsi, ma ci sarebbero anche delle alternative come quella di Carnesecchi dell’Atalanta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Juventus, effetto Kvara: occhi sul numero uno del futuro proviene da Calcio News 24.

