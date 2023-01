John Elkann ha parlato del futuro della Juventus tra le voci di cessione e il caso plusvalenze: le sue dichiarazioni

John Elkann ha così parlato a Les Echos del futuro della sua Juventus e non solo.

ANDREA AGNELLI – «Andrea rimane azionista della nostra holding Giovanni Agnelli Bv, dove siede nel consiglio di amministrazione. Ha svolto un lavoro molto importante come presidente della Juventus per dieci anni. Ha deciso con il CdA della società di fare un passo indietro per difendersi meglio da una serie di accuse che, ad oggi, non sono state affatto provate. Vuole concludere questo capitolo della sua carriera ed esamina le sue opzioni».

JUVE E GLI AGNELLI – «È un legame forte che ha resistito a varie crisi durante la sua esistenza».

GIANNI AGNELLI – «Ho sempre ammirato il coraggio di mio nonno. Se c’è un esempio che mi ha dato è quello di essersi sempre assunto le proprie responsabilità, nei momenti difficili e nonostante gli alti e bassi che ha attraversato. Prima con FCA, poi con Stellantis, abbiamo portato avanti il progetto di mio nonno. Il suo obiettivo era avere le dimensioni per poter competere a livello globale. Sarebbe molto orgoglioso vedere la realtà di Stellantis oggi e vedere come, con la famiglia Peugeot al nostro fianco come azionisti di riferimento, e Carlos Tavares come direttore generale, ci siamo impegnati a costruire una ‘mobile tech company’, leader mondiale nella mobilità sostenibile».

L’articolo Juventus, Elkann: «Accuse ad Agnelli non provate. Non vendo il club» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG