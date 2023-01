Bundesliga, ci sono alcune statistiche nel campionato tedesco dove a primeggiare, un po’ a sorpresa, non è il Bayern Monaco

Da tradizione, il girone d’andata della Bundesliga si è chiuso con il Bayern avanti di 3 punti sull’Union Berlino, che capeggia in una fitta schiera di inseguitori. Ci sono 6 squadre per i restanti 3 posti di Champions League, si annuncia almeno in quest’ambito una battaglia accesa e appassionante. Quanto al titolo, è difficile pensare che possa sfuggire ai campioni di Germania, monopolisti assoluti da un decennio. Tanto più considerando che – pur non brillando – anche in questa prima parte di torneo sono l’attacco più prolifico con 51 gol, 14 in più di quello vicino rappresentato dal Lipsia. E anche la difesa non ha rivali, con 15 gol incassati in 17 partite. Se questi numeri sono assolutamente sbilanciati, ne esistono altri dove si intravedono delle alternative? Indaghiamo tre voci statistiche.

CROSS RIUSCITI – L’Union Berlino conquista il primato, grazie soprattutto al contributo di Sheraldo Becker, attaccante che svaria su entrambe le fasce per mettere interessanti palloni in mezzo. Peraltro ha già segnato 7 reti, non male per essere alla sua prima stagione in Bundesliga. Il Bayern è addirittura al dodicesimo posto, ma molte delle big non sono tra le prime: evidentemente il calcio tedesco sceglie altre strade per arrivare in porta.

PASSAGGI RIUSCITI – Dove si cerca la pulizia di gioco, lì c’è il Bayern e le gerarchie sono grosso modo quelle della classifica generale. Tra i campioni e la concorrenza la differenza numerica è notevole, tale da far prevedere sviluppi in classifica che prima o poi arriveranno.

CONTRASTI VINTI – Squadra tosta, confinata nella lotta per non retrocedere è il Bochum, come certificano anche le 3 vittorie nelle ultime 4 giornate. Il Bayern è comunque sul podio e i numeri dicono che trovarsi di fronte Dayot Upamecano non è propriamente la cosa più divertente.

L’articolo STATS – Bundesliga, ci sono statistiche dove il Bayern non vince proviene da Calcio News 24.

