Juventus, emessi 171 Daspo per gli insulti razzisti a Lukaku allo Stadium nella semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter

Sono 171 i provvedimenti Daspo emessi verso i tifosi della Juve per gli insulti razzisti rivolti a Lukaku subito dopo il gol segnato su rigore nella semifinale di andata di Coppa Italia con l’Inter.

E’ quanto deciso dalla Questura di Torino dopo l’inchiesta avviata dalla Digos volta a contrastare la discriminazione razziale. Il lavoro è stato svolto attraverso audio e filmati. Per i 171 “daspati” sono previste anche delle contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. A renderlo noto è Ansa.

