Allegri come Del Neri: col Napoli è arrivata la terza sconfitta di fila della Juve in Serie A dopo Lazio e Sassuolo

La Juve di Allegri col Napoli ha incassato la terza sconfitta di fila in Serie A (dopo Lazio e Sassuolo) come non capitava dalla stagione 2010-11 (tra febbraio e marzo 2011) quando i bianconeri erano guidati da Gigi Del Neri.

In quell’annata la Vecchia Signora perse con Lecce, Bologna e il Milan (di Allegri), finendo settima in classifica.

