Juve, attacco in crisi e senza gol in A: così non capitava dal 2012 ai bianconeri. La statistica dopo la sconfitta col Napoli

La sconfitta della Juve col Napoli porta in dote nuove statistiche negative per i bianconeri. Oltre ad aver incassato la terza sconfitta di fila in Serie A, infatti, è arrivato il secondo match consecutivo in campionato senza gol all’attivo.

Alla Juve non succedeva da quasi 11 anni, precisamente dal novembre del 2012 quando rimase a secco con Lazio e Milan.

