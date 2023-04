Lukaku: «La grazia è un passo in avanti del calcio italiano». L’attaccante dell’Inter ringrazia il presidente della FIGC

Lukaku ai microfoni di Sky Sport ha parlato della “grazia” ricevuta dalla FIGC che gli permetterà di giocare contro la Juve la semifinale di ritorno Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni dopo Empoli Inter.

LE PAROLE – «Voglio ringraziare il presidente della FIGC per la possibilità di giocare perché veramente per me è il gesto della grazia è un passo in avanti del calcio italiano. Ora voglio solo guardare avanti, recuperare e prepararmi per la partita. L’obiettivo è sempre far meglio e fare il meglio per l’Inter. Devo fare tutto per l’Inter che mi ha dato tutto».

The post Lukaku: «La grazia è un passo in avanti del calcio italiano» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG