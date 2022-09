Dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League, si è palesato il rischio esonero per Allegri dalla panchina della Juventus

Tuttosport fa il punto sul futuro di Massimiliano Allegri all’indomani della sconfitta casalinga contro il Benfica in Champions League. Il quotidiano si rifà alle parole pronunciate dallo stesso tecnico.

“Juve basta: la pazienza ha un limite. Allegri via” Per il diretto interessato la panchina non traballa: «Io non mi sento a rischio, non mi sento per niente a rischio. Questi momenti fanno parte del calcio» ha detto nel post partita Allegri.

L’articolo Juventus, esonero Allegri: cosa rischia l’allenatore bianconero. Le ultime proviene da Calcio News 24.

