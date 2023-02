Scopriamo le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Fiorentina, ecco le sorprese in attacco da parte delle due squadre.

Emergenza Juventus a centrocampo, Pogba e Miretti non ci sono, mentre Rabiot e Paredes non sono al meglio delle loro condizioni fisiche, l’argentino inoltri si trova ai margini del progetto bianconero. Il francese dovrebbe comunque stringere i denti e giocare. Sicuri del posto i due italiani, Fagioli e Locatelli. Barrenechea ha molte possibilità di giocare nel secondo tempo.

In difesa sicuri titolari Danilo e Bremer, per Alex Sandro c’è da vincere il ballottaggio con Gatti o addirittura Kostic in caso di difesa a quattro. Cuadrado a cinque partirà titolare, mentre in panchina in caso giocasse Kostic terzino.

Davanti è rebus, Chiesa, Di Maria e Vlahovic è una seria possibilità, ma lo è anche la panchina di Angel Di Maria. Milik non recupera, così come Pogba. Kean resta una alternativa davanti.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG