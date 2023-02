Sono queste le parole di Max Allegri, che in conferenza stampa parla della Juventus, ecco cosa dice in vista della Fiorentina.

In conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Max Allegri parla così alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Pogba? Non può essere convocato: in questo momento è ai box. Mi dispiace dirlo ma purtroppo questa è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione e non so dirvi quando rientrerà, tra una settimana no ma magari tra venti giorni. Bonucci? Giovedì sarà a disposizione. Milik sta migliorando ma è ancora distante. Kaio Jorge ancora fuori. Leonardo ha fatto due mezzi allenamenti con il gruppo e lunedì tornerà a piena disposizione“.

Conclude così: “Di Marìa, Chiesa e Vlahovic insieme domani? Non lo so, devo ancora decidere. Possono giocare insieme ma non so se domani sarà la giornata giusta, deciderò domattina“.

