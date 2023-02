Sono queste le parole di Visnadi, il giornalista parla a Radio Sportiva del mancato acquisto di Correa all’Inter.

Ecco le parole di Visnadi, il famoso giornalista discute così dell’Inter a Radio Sportiva: “Il punto è che l’Inter avendo acquistato Correa aveva lui a bilancio, mentre Sanchez era in scadenza con uno stipendio molto alto. Per cui è stata fatta un’operazione prettamente contabile. Sbagliata dal punto di vista tecnico, sono d’accordo. L’Inter avrebbe dovuto rivenderlo a una cifra vicina a quella di acquisto. Non ci è riuscita perché nessuno lo ha chiesto, nessuno lo ha voluto. Non è vero che ci sono state offerte, ne che Inzaghi ha puntato i piedi per trattenerlo al posto di Dybala.“

Barzaghi parla così a Sport Mediaset: “L’accordo, prima che con Lukaku, va trovato con il Chelsea. Bisogna vedere se il club inglese sia disposto a rinegoziare gli accordi attuali, per abbassare la cifra del prestito e magari fissare una cifra per il riscatto. Addirittura ieri circolavano voci su una possibilità di offerta del Chelsea al Napoli con Lukaku come contropartita per arrivare a Osimhen. Dunque, non sarà un’operazione facile.“

