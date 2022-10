La Juventus va in piena emergenza, fuori McKennie e Iling per almeno venti giorni, ecco chi può salire dalla next gen.

Piove sul bagnato per la Juventus, tra ieri e oggi si registrano gli infortuni di McKennie e Iling Junior. La situazione si fa critica per Max Allegri che aggiunge questi due giocatori alla lista degli infortunati che comprende i due lungodegenti Pogba e Chiesa, poi Di Maria, Paredes, De Sciglio, Aké, Kaio Jorge, Vlahovic e Bremer.

Inevitabile quindi il ricorso alla next gen, la squadra militante della Juventus in Serie C si sta dimostrando fondamentale come serbatoio per i bianconeri. Chi è già salito è Compagnon esterno d’attacco che ora diventerà molto importante nelle rotazioni. Chi può salire è Barrenechea a centrocampo, ottimo mediano davanti la difesa ordinato e dinamico. Chi altro può salire in attacco è Cudrig che può fungere da esterno d’attacco e da mezza punta.

