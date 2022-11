Deciso il futuro del giovane olandese, Ihattaren se riuscirà a recuperare la forma fisica andrà nella Juventus Next Gen.

La Juventus ha chiesto l’aiuto dell’ex calciatore Sneijder, il piano è il recupero della forma fisica per il rientro a gennaio. L’Ajax non l’ha voluto più, non lo riscatta, troppi problemi fuori dal campo. Ihattaren se vuole continuare a giocare a calcio, deve mettere la testa a posto, ricordiamo che è uno dei talenti più puri del calcio olandese. Se torna in forma, andrà in Next Gen con possibilità di debutto in bianconero in Serie A.

In una intervista al De Telegraaf, parla così il giovane calciatore: “Nella comunità marocchina, non puoi dire tutto a tua madre, ai tuoi fratelli e alle tue sorelle per puro rispetto. Non volevo tornare a casa da mia madre che piangeva ogni giorno quando avevo di nuovo problemi con me stesso. Con Mo e il resto della famiglia Nouri mi sento completamente libero di discutere di tutti i miei problemi. E se lo fai, puoi risolverli.“

Conclude così: “Mo mi insegue come un pitbull, mi chiede di rispettare i miei accordi, di allenarmi duramente due volte al giorno, di osservare la mia dieta e di tagliare i legami con le persone che non hanno a cuore il meglio per me. Non mi rendevo conto che a Utrecht, nel distretto di Kanaleneiland dove sono cresciuto, il confine con la criminalità è molto sottile.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG