Federico Gatti ha così parlato a Dazn dopo Atalanta-Juve.

LAVORARE NEGLI ULTIMI 15′ – «Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo in cui ci è mancato solo il gol. Dobbiamo lavorare sugli ultimi 15′, devi combattere con la stanchezza perché dietro non puoi sbagliare niente».

ERRORE COL SASSUOLO – «Il mister mi dà tanta fiducia, il gruppo. Da una parte non ti dico che sono contento per quell’errore, ma come successo l’anno scorso a Monza dagli errori che impari e cresci. Non mi ha ucciso mentalmente, mi ha dato spinta per lavorare sul dettagli. Mentalmente ti fortificano queste cose».

