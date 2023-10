Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona di domani sera. Le sue dichiarazioni:

TURNOVER – «Zapata no, voglio vedere la progressione del suo lavoro e com’è come atleta. Vlasic? Per noi è un giocatore importantissimo, spero torni il prima possibile in forma»

SAZONOV – «Il ragazzo è predisposto al lavoro e a imparare, gli facciamo vedere tanti video per vedere come crescere. In queste settimane ha dato buone sensazioni, è un ragazzo che vuole crescere come Schuurs».

VERONA – «Il Verona ha un bello spirito, ha messo in difficoltà Milan e Atalanta e ha battuto la Roma. Giocano 3-4-3, sarà una battaglia e mi aspetto una partita sporca. Dobbiamo portarla a casa e sfruttare ogni situazione».

