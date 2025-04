Juventus, Gonzalez svela i limiti del centrocampo: chi è il primo colpo per Giuntoli

La nuova posizione di Nico Gonzalez con Tudor mette in luce i limiti del centrocampo bianconero. Giuntoli pensa a Tonali come rinforzo chiave.

Il cambio in panchina alla Juventus ha rappresentato molto più di una semplice variazione tecnica. L’arrivo di Igor Tudor ha inaugurato un nuovo corso, segnato da un assetto più verticale e da una difesa a tre. Ma tra tutte le modifiche, quella che ha più attirato l’attenzione è stata la nuova collocazione tattica di Nico Gonzalez.

Nico Gonzalez e la svolta tattica con Tudor

L’argentino è tornato sulla fascia destra, in una posizione più arretrata rispetto a quella adottata da Thiago Motta. Una scelta che ha avuto effetti immediati, aumentando il numero di palloni toccati e la sua influenza nella manovra.

In questa nuova veste, Gonzalez si è distinto soprattutto per la sua capacità di connettere i reparti, portando freschezza e fluidità nel gioco bianconero. Tuttavia, proprio questa rinnovata centralità ha evidenziato un aspetto meno positivo: la mancanza di qualità nella mediana juventina. Se da una parte McKennie, Weah e Thuram garantiscono dinamismo e forza fisica, dall’altra manca un vero regista capace di orchestrare il gioco.

Un centrocampo senza regia: il profilo giusto è Tonali

L’attuale centrocampo della Juventus sembra incompleto. Manuel Locatelli, per quanto affidabile, non può sostenere da solo il peso della regia. I tentativi di Giuntoli di rinforzare il reparto con Koopmeiners o Douglas Luiz non hanno prodotto i risultati sperati. Ed è proprio osservando il tentativo di Gonzalez di cucire il gioco fra centrocampo e attacco che emerge l’urgenza di inserire un profilo diverso: un giocatore tecnico, con visione, e personalità.

Ed è qui che entra in scena Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle, attualmente fuori per squalifica, è l’obiettivo numero uno per la Juventus del futuro. I contatti indiretti sono già iniziati e la qualificazione in Champions League sarà determinante per dare forza all’operazione. Giuntoli è pronto a muoversi con decisione, magari proponendo una contropartita tecnica per abbassare le richieste economiche del club inglese.

Il sogno Tonali non è più una suggestione: è una necessità concreta per una Juventus che vuole tornare a dettare legge a centrocampo.