La Juventus comincia le manovre in vista del prossimo anno da Alex Sandro a Grimaldo passando per Cambiaso.

I bianconeri della Juventus di Allegri, cominciano a pensare al prossimo mercato, il prossimo terzino sinistro dei bianconeri potrebbe proprio essere il prossimo sfidante. Stiamo parlando di Grimaldo dal Benfica che andrà a parametro zero alla fine di quest’anno. Il quasi ventisettenne spagnolo in solamente sette partite ha già raccolto 3 tre assist ed una rete, quest’ultima proprio in Champions League.

Il brasiliano della Juventus, Alex Sandro ha già il suo destino segnato, l’addio a parametro 0 dopo potrà decidere se continuare la sua avventura nel vecchio continente o ritornare come è plausibile in Brasile per gli ultimi anni della sua carriera. Chi ritornerà è anche Andrea Cambiaso, che però non sta facendo faville al momento al Bologna ma con Thiago Motta in panchina potrebbero cambiare decisamente le cose. Inoltre anche Cuadrado andrà in scadenza con un contratto che difficilmente verrà rinnovato per una nuova stagione visto l’evidente calo di rendimento.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG