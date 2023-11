Juventus, i tifosi ora hanno sempre più voglia di tornare allo Stadium. E il club pensa di riaprire la campagna abbonamenti

Come scrive Tuttosport, i tifosi hanno riscoperto l’amore e la passione per la Juventus dopo i risultati raggiunti in questo inizio di stagione. Stadium sold out contro Cagliari e Inter e probabilmente anche contro Napoli e Roma. Ecco perchè, il club, sta pensando ad una clamorosa idea.

Per il girone di ritorno si potrebbe infatti riaprire la campagna abbonamenti, ad oggi ferma a poco più di 17mila. Una dimostrazione di come l’aria stia finalmente cambiando.

