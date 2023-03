Juventus, i tifosi prendono d’assalto lo Stadium: tre sold-out in arrivo. Torna la voglia di bianconero dopo la sosta Nazionali

È tornata la voglia di Juventus tra i tifosi bianconeri, alimentata dalla pausa Nazionali.

L’Allianz Stadium è già sold-out per la partita di sabato col Verona (in campionato non accadeva da Juve-Udinese del 7 gennaio). Si va verso il tutto esaurito anche per Juve-Inter e per il match di Europa League tra Juve e Sporting.

