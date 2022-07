Il difensore centrale della Juventus, De Ligt è pronto per andare al Bayern Monaco, ore decisive per il centrale.

Ore decisive per la cessione di De Ligt al Bayern Monaco, il centrale della Juventus ha scelto praticamente il suo prossimo club che sarà con ogni probabilità quello dei campioni di Germania. Il Bayern Monaco ha superato il Chelsea nella corsa al giocatore. I Blues infatti non si sa se ancora se rilanceranno per il centrale olandese.

Matthijs De Ligt

Il Bayern Monaco ha alzato la sua offerta a 75 milioni di euro più 15 bonus, ci siamo quasi quindi per la cessione del giocatore. I bianconeri però vogliono ancora altri 10 milioni per arrivare ai 100 milioni di euro di valutazione. Per coprire quella parte di valutazione non è escluso l’inclusione di una contropartita tecnica quali può essere un difensore o uno dei tanti esterni offensivi..

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG