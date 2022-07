Domani può essere la giornata decisiva per la cessione di De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. Ecco la situazione.

Il Bayern Monaco vuole chiudere per il difensore centrale olandese della Juventus, De Ligt, forte del suo accordo di quasi 12 milioni di euro a stagione. Domani ci sarà il contatto diretto per la presentazione dell’offerta alla squadra bianconera da parte dei campioni bavaresi.

Matthijs De Ligt

Il Bayern Monaco non andrà sotto l’aspetto economico oltre i 70 milioni di euro promessi. C’è la possibilità di una contropartita tecnica quale può essere Pavard o Sabitzer. Ma non è finita qui, il giocatore che la Juventus vorrebbe nell’affare è il nazionale tedesco Gnabry. Le valutazioni qui cambiano è potrebbe anche esserci un accordo di una cifra vicina ai cinquanta milioni più appunto il calciatore esterno tedesco. Se non dovessero accettare contropartite, i bianconeri non si smuoveranno di avere bonus almeno fino ai 90 milioni di euro di cifra complessiva tra netto e bonus.

