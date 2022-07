Noto telecronista della Premier League e opinionista di Sky, Massimo Marianella spera nell’approdo di Ziyech al Milan.

Chi conosce senza ombra di dubbio Ziyech, è il famoso telecronista di Sky e opinionista Massimo Marianella, conoscitore della Premier League che spera nell’approdo al Milan.

Sono queste le sue parole a Sky: “Uno non esclude l’altro. Dipende dalla voglia di Ziyech di giocare sull’esterno, mentre De Ketelaere è meglio che giochi sotto punta e dalla richiesta economica di Ziyech, che è in uscita dal Chelsda, in cui non è mai stato un fattore… Faccio il tifo perché Ziyech arrivi nel nostro campionato, arricchirebbe il Milan e la Serie A.“

Hakim Ziyech

QUeste invece le parole a Dazn, di Adani per Dybala: “Un calciatore libero che potrebbe servire al Milan è Dybala. Riesce a fare il trequartista, la punta, lega il gioco, corro molto. Per Pioli sarebbe un acquisto a cinque stelle. Dybala all’Inter? Serve a tutti, chi ce l’ha dovrebbe tenerlo e sul mercato andrebbe preso. Nell’ottica di un eventuale tridente all’Inter, Inzaghi dovrebbe cambiare poi qualcosa.“

