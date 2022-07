L’operatore di mercato di Sky, Maurizio Compagnoni parla di Renato Sanches possibile al Milan. Ecco la situazione.

Questa la situazione secondo il giornalista di Sky, Maurizio Compagnoni sulla possibilità del passaggio di Renato Sanches al Milan: “Se il Milan prendesse Renato Sanches sarebbe un grande colpo. Potrebbe giocare in linea con la trequarti o come falso trequartista. Sarebbe perfetto per i rossoneri.” Aggiunge.

Lo stesso Maurizio Compagnoni a Sky parla del calciatore del Chelsea, Ziyech: “Nell’immediato sarebbe meglio Ziyech. Ha quasi 30 anni, ha esperienza internazionale e grandi mezzi tecnici. De Ketelaere ha quell’anarchia tattica ed è un prospetto di grande talento. Ziyech farebbe fare un salto di qualità incredibile al Milan.” Insomma vedremo quale sarà la strada scelta dai rossoneri per rinforzare l’attacco o meglio la trequarti di Stefano Pioli.

