Juventus, il futuro per Thiago Motta: rischio esonero dopo la sconfitta con l’Atalanta

Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è in bilico.

Dopo un avvio di stagione promettente, la Juventus sta attraversando un periodo di difficoltà che ha acceso il dibattito sul futuro di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, arrivato con grandi aspettative, ha visto la sua squadra perdere terreno in campionato e uscire prematuramente dalla Coppa Italia. Le recenti prestazioni poco convincenti hanno aumentato la pressione, portando la società a riflettere sulla sua posizione.

La partita contro l’Atalanta era considerata un banco di prova fondamentale per rilanciare le ambizioni bianconere. Tuttavia, la sconfitta subita ha lasciato strascichi importanti, facendo emergere nuove incertezze sul progetto tecnico guidato da Motta.

Le difficoltà della Juventus e il calo di rendimento

Fino a qualche settimana fa, la Juventus sembrava in piena corsa per un posto in Champions League. Nonostante alcune prestazioni altalenanti, la squadra aveva mantenuto un ruolino di marcia accettabile. Tuttavia, il recente calo di rendimento ha cambiato il quadro della situazione.

La sconfitta con l’Empoli in Coppa Italia aveva già sollevato dubbi sulle scelte del tecnico, ma il ko contro l’Atalanta ha aggravato la crisi. La squadra appare priva di idee, con difficoltà nella costruzione del gioco e una tenuta difensiva sempre più fragile. In particolare, il reparto offensivo non sta offrendo il contributo sperato, e i risultati negativi stanno mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions.

Il possibile esonero e le valutazioni della dirigenza

Secondo alcuni media vicini alla Juventus, la dirigenza sta facendo valutazioni approfondite sulla posizione di Thiago Motta. L’obiettivo minimo della stagione resta la qualificazione alla Champions League, e se i risultati non dovessero migliorare nelle prossime partite, un cambio in panchina potrebbe diventare una possibilità concreta.

Tra i nomi circolati per una possibile sostituzione ci sarebbe quello di Roberto Mancini, profilo gradito alla società per esperienza e carisma. Tuttavia, al momento non sono state prese decisioni definitive, resta in corsa anche il nome di Tudor in caso di arrivo immediato.

L’esonero di Thiago Motta non è ancora certo, ma la pressione è alta. La Juventus deve reagire in fretta, altrimenti un cambio in panchina potrebbe diventare inevitabile.