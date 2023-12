Juventus, il nuovo spettro si chiama indice di liquidità: le conseguenze sul mercato di gennaio che non sarà bloccato ma condizionato

L’indice di liquidità è il nuovo ostacolo che dovrà fronteggiare il calciomercato Juve nella sessione di gennaio. Trattasi di un parametro che mette a rapporto attività e passività correnti e consente di verificare la capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari per la durata di 12 mesi. Se quest’ultimo non viene rispettato la Covisoc dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale. Gazzetta.it spiega come l’indice di liquidità attualmente paralizzi la Juventus. Al 30 settembre il club bianconero ha riportato attività correnti per circa 85 milioni e passività correnti per circa 500, per un indicatore di liquidità inferiore a 0,2, molto distante dallo 0,6 richiesto. A pesare il bond da 175 milioni in scadenza a febbraio (che non verrà rinnovato) e le rate da pagare per gli acquisti delle campagne precedenti (oltre 80 milioni la quota corrente).

La Juve ha appena varato una nuova ricapitalizzazione da 200 milioni, la terza in quattro anni, che verrà realizzata nel primo quadrimestre del 2024. Exor, l’azionista di riferimento, il 27 ottobre ha già versato 80 milioni in conto futuro aumento di capitale annunciando che ne inietterà altri 48 entro il 31 dicembre. Questi 128 milioni, tuttavia, non basteranno per ristabilire l’indicatore di liquidità nella misura minima. Bisognerà aspettare il completamento dell’aumento di capitale e l’estinzione del bond per riportare il suddetto rapporto sopra la soglia richiesta dalla Figc: ciò emergerà presumibilmente nel prospetto contabile al 31 marzo 2024, in funzione del mercato estivo

Questo tuttavia non significa che la Juve non possa fare mercato in entrata a gennaio: ma i bianconeri dovranno prima, necessariamente, effettuare delle cessioni.

The post Juventus, il nuovo spettro si chiama indice di liquidità: le conseguenze sul mercato di gennaio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG