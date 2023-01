Max Allegri in conferenza stampa fa il punto degli infortunati della Juventus, ecco quando rientrano Cuadrado e Pogba.

Sono queste le parole in conferenza stampa di Max Allegri, l’allenatore della Juventus in vista dell’Udinese parla della situazione degli infortunati: “Domani è impossibile. Cuadrado sta lavorando bene e credo nel giro di una settimana possa tornare in squadra. Lui, De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Pogba, che sta facendo bene, nel giro di 15 giorni li avremo con la squadra, non tutti ma la maggior parte. Bisogna fare queste partite e cercare di avere tutti a disposizione. Alex Sandro? Domani dovrebbe rientrare, sta bene. Tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, momentaneamente togliendo Bremer che è affaticato e devo valutare se rischiarlo, ne giocano tre.“

Conclude così su Chiesa: “L’altro giorno è entrato 10 minuti più recupero, quindi è sempre un tempo. Con il minutaggio di recupero che danno ora, chi entra a 20/25 minuti dalla fine gioca sempre 35/40 minuti. Chiesa ha fatto bene, anche fisicamente, gli serviva una partita del genere per alzare molto i ritmi. Sta crescendo di condizione, non so se lo farò giocare dall’inizio comunque più avanti si va e più minutaggio mette dentro. Sono molto contento.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG