Molina e Raspadori sono due dei gli obiettivi della Juventus, settimana prossima si fa sul serio. Ecco la situazione.

La Juventus deve veramente fare molto sul mercato, dopo alcuni addii a parametro zero e cessioni in vista. Per il terzino destro senza dubbio l’obiettivo è Molina dell’Udinese, Marino ha già aperto alla cessione e crede che i bianconeri hanno la forza per poter far questa operazione e per valutarlo al massimo nel proseguo della carriera dell’argentino che tanto bene ha fatto nella Serie A ed è anche diventato titolare nella nazionale argentina.

Giacomo Raspadori

Per Raspadori è attesa una operazione che comprende un giovane, il Sassuolo spinge per Fagioli. Ma ci sono altri giocatori che possono entrare nelle grazie dei neroverdi, uno di questi è sicuramente Rovella che potrebbe diventare un giocatore cardine di questa squadra. Raspadori piace molto ad Allegri e alla Juventus che potrebbero utilizzarlo anche sull’out sinistro. Ma servirà anche che la squadra nero verde abbassi le sue pretese.

