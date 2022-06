La Juventus prova la maxi operazione con l’Atletico Madrid per avere Morata e Da Paul (in prestito) con Kean in cambio.

Allegri ha chiesto alla dirigenza di poter arrivare anche a Rodrigo Di Paul oltre ad Alvaro Morata per la Juventus. Per fare ciò la società bianconera è disponibile a riscattare anticipatamente dall’Everton Kean per poi girarlo alla squadra di Simeone. Operazione che è aperta, l’Atletico Madrid non dice no, ma la palla passa alle valutazioni di Simeone sul giovane attaccante bianconero.

Rodrigo De Paul

La valutazione di Kean e Morata è simile, ma c’è una cosa da non sottovalutare otto anni di differenza a favore dell’italiano. La Juventus ha chiesto il prestito con diritto di riscatto Rodrigo De Paul, che non ha vissuto una stagione eccezionale in Spagna, ma che oramai si è totalmente stabilito nel ruolo di centrocampista centrale. Ma dove lo vede Allegri? il mister bianconero pensa che possa giocare nel ruolo di regista o di mezzala di possesso. Vorrebbe ricalcare quello che fu Pjanic all’epoca nella sua trasformazione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG