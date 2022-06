Proposta della Juventus per il Real Madrid per avere Asensio, i blancos sono disposti ad ascoltare. Ecco la situazione.

Si Allontana Di Maria, l’argentino non vuole rispondere subito, vuole tempo che la Juventus non vuole concedere ulteriormente andando verso altri lidi come Asensio. Il dopo le vacanze non è piaciuto ai bianconeri, proprio per nulla dopo aver alzato la proposta a 6.5+1.5 milioni di euro con bonus. Il Barcellona c’è, è presente nonostante le sue difficoltà di tesserare calciatori, vede nei parametri 0 quelle opportunità maggiormente fattibili in termini economici dalle regole dettate dalla Liga.

I bianconeri allora non si fanno trovare impreparati, Asensio ha solo un anno di contratto, il prezzo è abbordabile, parliamo di una cifra vicina ai 30 milioni di euro con uno stipendio che comunque sarebbe di poco inferiore a quello di Angel Di Maria. I bianconeri ci pensano seriamente, il ragazzo ha già avvisato i blancos dal ritiro della Spagna: “Ci sono tre possibilità, che rinnovi con il Real, che me ne vada subito, ma anche di restare un’altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove. In questo momento penso solo alla nazionale, poi valuterò il da farsi”. Vedremo se l’esterno oramai ex del PSG ci ripenserà prima che sia troppo tardi.

