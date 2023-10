Juventus in Nazionale, ecco chi è impegnato questa sera con la propria compagine: tutti i dettagli in merito

Samuel Iling-Junior è l’unico giocatore della Juventus impegnato stasera con la Nazionale. Per lui c’è la sfida all’Ucraina Under 21.

IL COMUNICATO – Questa sera – lunedì 16 ottobre 2023 – è il turno di Samuel Iling-Junior con l’Inghilterra Under 21.

Sam, con la sua Nazionale, affronterà i pari età dell’Ucraina e anche in questo caso – come contro la Serbia Under 21 – il match sarà valevole per il girone di qualificazione all’Europeo di categoria.

JUVE IN NAZIONALE, IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ 16 OTTOBRE

Ucraina Under 21-Inghilterra Under 21, ore 18:30 (Iling-Junior)

