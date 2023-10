Antonio Conte, ex allenatore della Juventus, nella sua intervista a Belve ha fatto questa rivelazione su Roma e Napoli

Anticipazioni dell’intervista di Antonio Conte a Belve, programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.

PAROLE – «Roma e Napoli? Sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Non predo squadre in corsa perché sono situazioni create prima. Addio più sofferto? Quello di cui mi sono più pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi di andar via. Mancini in Arabia Non voglio entrare nella sua vicenda ma le posso dire che stando ai giornali l’Arabia avrebbe fatto un’offerta a Mancini come ad altri e mi ci metto anche io, ma ho rifiutato».

