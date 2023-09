Juventus in vendita, clamoroso Il Giornale: club al collasso e bilancio devastato. Exor la mette sul mercato per un miliardo e mezzo

Clamorosa indiscrezione de Il Giornale in un articolo a firma di Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini secondo i quali la Juventus sarebbe in vendita dopo oltre un secolo di proprietà Agnelli.

Come si legge: ‘Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un’epoca, l’inizio di una altra imprese, lontano da Torino’.

Sempre secondo Il Giornale: ‘l’ipotesi di una vendita da parte di John Elkann è sempre più verosimile a causa della situazione economica del club: perdite per 240 milioni, ricavi inferiori a 600 milioni, debiti addirittura superiori e un valore in Borsa di 800 milioni che pesano in modo insostenibile per Exor. Il club potrebbe essere mezzo sul mercato per un valore base di non meno di un miliardo e mezzo‘.

