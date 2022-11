Clamoroso ancora un infortunato per la Juventus, niente PSG per Kean, torna Chiesa tra i convocati ma non ha più di 5 minuti.

Quello che sta accadendo nella Juventus è veramente molto faticoso da capire. Ennesimo infortunio, questa volta tocca a Kean, ecco il comunicato ufficiale dal sito dei bianconeri: “Moise Kean non farà parte dei convocati odierni, in quanto durante l’allenamento di ieri, ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale.“

C’è però una buona notizia, il rientro di Federico Chiesa tra i convocati per la partita di stasera con il PSG, facile capire però che il giocatore difficilmente entrerà in campo anche solo per 5 minuti. Perché peggiorare la situazione forzando il rientro aumenterebbe solo di più la distanza che separa il forte esterno bianconero con un campo da calcio. Il giocatore comunque può avere un autonomia di circa 10 minuti. Convocato perché, in fin dei conti il numero delle riserve di giocatori di movimento sarà pari a 5. I giovani Barbieri e Barrenechea, Rugani,, Soulé e appunto Chiesa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG