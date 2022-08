La Juventus è alle prese con l’infortunio di Bonucci. Il difensore dovrebbe rientrare per un match specifico

Anche se convocato per il match di questa sera contro la Sampdoria, Bonucci non sarà della partita per precauzione a causa dell’infortunio al flessore, Il problema fisico rimediato qualche giorno fa, infatti, gli dà ancora fastidio.

Il capitano della Juventus, come spiegato da Giovanni Guardalà a Sky Sport, dovrebbe tornare regolarmente in campo per il big match di sabato pomeriggio contro la Roma.

