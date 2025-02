Juventus, infortunio: fuori altri 15 giorni, la rosa di Thiago Motta è a pezzi

l difensore della Juventus, Nicolò Savona, ha subito un infortunio muscolare. L’esito degli esami e i tempi previsti.

Nel corso della stagione calcistica, gli infortuni muscolari rappresentano una sfida significativa per le squadre di alto livello come la Juventus. La gestione attenta della condizione fisica dei giocatori è cruciale per mantenere alte le performance sul campo. Recentemente, l’attenzione si è focalizzata su Nicolò Savona, giovane difensore classe 2003, che ha mostrato promettenti prestazioni nelle ultime partite.

L’assenza di Savona nella trasferta contro il Cagliari

Durante la preparazione per la trasferta contro il Cagliari, lo staff tecnico ha notato un fastidio muscolare alla coscia destra di Savona. Per precauzione, è stato deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la partita, al fine di evitare un aggravamento della situazione. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra i tifosi riguardo alla gravità dell’infortunio e ai possibili tempi di recupero del giovane difensore.

L’esito degli esami medici e la diagnosi

Nella mattinata successiva alla partita, Nicolò Savona si è recato presso il J|Medical, il centro medico ufficiale della Juventus, per sottoporsi a esami diagnostici approfonditi. Gli accertamenti hanno escluso la presenza di lesioni gravi, rilevando invece un’elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Questa diagnosi indica una distensione muscolare senza rottura delle fibre, una condizione che richiede attenzione ma non interventi chirurgici.

I tempi di recupero previsti per Savona

Nonostante l’assenza di lesioni gravi, l’elongazione muscolare impone un periodo di riposo e fisioterapia per garantire una completa guarigione. È previsto che Savona salti almeno le prossime due partite: la sfida di Coppa Italia contro l’Empoli e la successiva partita di campionato contro il Verona. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire in occasione del big match contro l’Atalanta, in programma domenica 9 marzo, o, in alternativa, nella partita successiva contro la Fiorentina il 16 marzo.

La gestione prudente di questo infortunio è fondamentale per evitare ricadute e assicurare che Nicolò Savona possa tornare a contribuire alle fortune della Juventus nel prosieguo della stagione.