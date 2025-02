Juventus 2025-2026: come sarebbe la formazione in caso di arrivo di Gasperini

Analisi della possibile formazione e strategia tattica della Juventus per la stagione 2025-2026 in caso di arrivo di Gian Piero Gasperini.

Con l’avvicinarsi della stagione 2025-2026, la Juventus potrebbe affrontare un’importante svolta tattica, in caso di esonero di Thiago Motta, si susseguono nomi, tra cui l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina bianconera. Dopo nove anni alla guida dell’Atalanta, Gasperini ha annunciato l’intenzione di non rinnovare il suo contratto oltre la naturale scadenza, aprendo alcune voci di mercato di un suo approdo a Torino, nonostante non ci sia alcuna conferma vediamo come potrebbe trasformare l’attuale rosa bianconera.

L’impronta tattica di Gasperini alla Juventus

Gasperini è noto per il suo approccio offensivo e dinamico, spesso basato sul modulo 3-4-2-1. Questo sistema prevede una difesa a tre, un centrocampo a quattro con esterni di spinta e due trequartisti a supporto dell’unica punta centrale. La sua filosofia di gioco enfatizza il pressing alto, la fluidità nelle posizioni e l’adattabilità dei giocatori

Adattamento della rosa della Juventus

L’implementazione del 3-4-2-1 richiederà alla Juventus di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente valorizzati sotto la guida di Gasperini. Ecco una possibile formazione:

Portiere: Michele Di Gregorio

Michele Di Gregorio Difesa a tre: Pierre Kalulu, Renato Veiga, Bremer

Pierre Kalulu, Renato Veiga, Bremer Esterni di centrocampo: Andrea Cambiaso (sinistra), Timothy Weah (destra)

Andrea Cambiaso (sinistra), Timothy Weah (destra) Centrocampisti centrali: Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners

Khéphren Thuram, Teun Koopmeiners Trequartisti: Kenan Yildiz, Francisco Conceição

Kenan Yildiz, Francisco Conceição Attaccante centrale: Randal Kolo Muani

Alternative per ruolo:

Portiere: Mattia Perin

Mattia Perin Difensori centrali: Kelly, Gatti, Juan Cabal, Savona

Kelly, Gatti, Juan Cabal, Savona Esterni di centrocampo: Mbangula, Jonas Rouhi, Alberto Costa

Mbangula, Jonas Rouhi, Alberto Costa Centrocampisti centrali: Manuel Locatelli, Douglas Luiz

Manuel Locatelli, Douglas Luiz Trequartisti: Weston McKennie, Adzic, Nico Gonzalez

Weston McKennie, Adzic, Nico Gonzalez Attaccanti centrali: Dušan Vlahović, Arkadiusz Milik

Potenziali acquisti e cessioni con Gasperini

L’arrivo di Gasperini potrebbe influenzare il mercato bianconero. Giocatori come Charles De Ketelaere, già allenato dal tecnico all’Atalanta, potrebbero diventare obiettivi di mercato per la Juventus.

Al contempo, alcuni elementi della rosa attuale potrebbero non rientrare nei piani tattici del nuovo allenatore, portando a possibili cessioni.

L’eventuale arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Juventus per la stagione 2025-2026 rappresenterebbe una svolta significativa sia dal punto di vista tattico che strategico. L’adozione del modulo 3-4-2-1 e l’integrazione di nuovi elementi potrebbero riportare i bianconeri ai vertici del calcio italiano ed europeo, offrendo un gioco spettacolare e risultati concreti. Ricordiamo che al momento è un ipotesi molto remota ma che merita di essere analizzata.