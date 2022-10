Ancora problemi per infortuni nella Juventus, si ferma anche l’argentino Paredes che dovrà stare fuori almeno quindici giorni.

Ancora infortuni per la Juventus, si ferma anche l’argentino Paredes, il centrocampista bianconero si è fermato nel corso di questo allenato mattutino. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale dei bianconeri: “Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero.“

Dall’altra parte buone notizie per Federico Chiesa, nell’amichevole organizzata per lui si fa notare con una doppietta, se non contro il Benfica, il ritorno è praticamente fatto per qualche minuto nella prossima partita di campionato. A breve atteso forse un test anche per il centrocampista Pogba. Più spazio ora quindi per Miretti e Fagioli.

